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Пандемия коронавируса нового типа

Reuters: авиакомпания Emirates сократит тысячи сотрудников из-за пандемии

По данным агентства, авиаперевозчик уже приступил к сокращению части пилотов и летного персонала

ТАСС, 9 июня. Авиакомпания Emirates Airlines, базирующаяся в эмирате Дубай, намерена сократить тысячи сотрудников из-за последствий пандемии нового коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По их данным, авиаперевозчик уже приступил к сокращению части пилотов и летного персонала. Эту информацию также подтвердил агентству представитель авиакомпании.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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ОАЭПандемия коронавируса нового типа
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