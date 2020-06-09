Fitch ухудшило прогноз цены на газ в ЕС

ТАСС, 9 июня. Международное агентство Fitch Ratings ухудшило свои краткосрочные прогнозы цены на природный газ в Европе на фоне сохраняющегося переизбытка поставок сжиженного природного газа (СПГ). В то же время агентство улучшило прогнозы по цене на газ на американском Henry Hub (газораспределительный центр в штате Луизиана, США - прим. ТАСС) в 2021-2022 годах на фоне снижения добычи попутного газа в США. Об этом говорится в сообщении Fitch.

По прогнозам аналитиков агентства, стоимость газа на голландском хабе TTF сохранится на уровне $2 за 1 тыс. кубических футов в течение лета, поднявшись до $3 в четвертом квартале. При этом средняя цена в 2020 году составит $2,5 за 1 тыс. куб. футов против $4,5 в 2019 году и $7,9 в 2018 году.

"Мы ожидаем, что восстановление баланса на рынке будет медленным из-за значительных избыточных производственных мощностей, больших объемов газа в европейских хранилищах и слабого спроса", - отмечается в сообщении.

Несмотря на то, что загрузка американских СПГ-заводов уже упала ниже 70% и, вероятно, продолжит снижаться этим летом, убывшие объемы, как ожидают аналитики Fitch, в конечном итоге вернутся на рынок, ограничив восстановление цен. По оценкам агентства, предельная стоимость поставок американского СПГ в Европу составляет около $3,5 за 1 тыс. куб. футов, что включает в себя ожидаемые затраты на сырье в 2021 году и транспортировку.

При этом Fitch по-прежнему ожидает существенного роста спроса на СПГ в долгосрочной перспективе. "Окончательные инвестиционные решения для многих новых проектов откладываются в нынешних условиях низких цен, что может привести к переходу рынка к дефициту после 2022-2023 годов", - отмечается в сообщении.