Райффайзенбанк возглавил список лучших банков России по версии Forbes

ТАСС, 9 июня. Райффайзенбанк возглавил рейтинг самых удобных кредитных организаций по версии американского журнала Forbes.

На втором месте российской части списка оказался Московский кредитный банк. Замыкает тройку российских лидеров Альфа-банк.

В рейтинг самых лучших российских банков по предпочтениям клиентов также попали "Тинькофф Банк", "Ак Барс", "Авангард", "Почта банк", "Открытие", Ситибанк, "Кредит Европа банк", "Хоум Кредит" банк, "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, Росбанк и "Уралсиб".

Отмечается, что из рейтинга выбыли четыре крупнейших государственных банка - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.

Рейтинг составлялся при сотрудничестве с компанией Statista, которая опросила более 40 тыс. клиентов. При составлении рейтинга учитывался уровень общей удовлетворенности клиентов, а также пять показателей: доверие, условие работы, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации.

В прошлом году в данный список Forbes были включены 20 российских кредитных организаций.