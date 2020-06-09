Свободный порт Хайнаня обеспечит выгоду как китайским, так и зарубежным инвесторам

ХАЙКОУ /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Продвижение строительства свободного порта в южной китайской провинции Хайнань позволит превратить остров в "рай" для капиталовложений и развития, создаст выгоду как для китайских, так и для иностранных инвесторов. Об этом заявил секретарь парткома провинции Хайнань Лю Цыгуй.

"В процессе строительства порта свободной торговли мы, безусловно, дадим понять людям по всей стране, а также китайским и иностранным инвесторам, что Хайнань - это рай для инвестиций и развития", - приводит его слова газета "Хайнань жибао".

По словам Лю Цыгуя, в настоящее время на острове активно развивается инфраструктура, продвигается реализация пилотных проектов, принимаются меры по привлечению на остров талантливых специалистов как из других регионов КНР, так и из-за рубежа.

"[За это время] были предприняты 69 соответствующих международным стандартам мер по оптимизации бизнес-среды региона, были приняты меры по привлечению на Хайнань иностранных инвестиций и новых субъектов рынка, обеспечивалась строгая защита окружающей среды", - подчеркнул секретарь парткома. Он также указал на то, что в течение двух лет Хайнань четко придерживался принципов продвижения реформ и усиления открытости острова.

В понедельник Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР обнародовали "Генеральную программу создания свободного порта на Хайнане". Согласно плану, власти Китая к 2025 году планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель работы должны "стать более зрелыми": к этому времени на Хайнане должна быть также обеспечена свобода торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске проекта по построению пилотной зоны свободной торговли на Хайнане. Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.