Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд руб. на выплаты пособий по безработице

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минфин РФ перечислил 9 июня Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

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"Минфин России 9 июня 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выделение дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ позволит своевременно и в полном объеме обеспечить всех граждан, признанных безработными, соответствующими пособиями.

По данным Минфина, распоряжение о выделении Роструду из резервного фонда правительства РФ дополнительных средств на предоставление бюджетам субъектов РФ субвенций на пособия по безработице было одобрено на заседании правительства 4 июня 2020 года.