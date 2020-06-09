МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности страны на период до 2035 года. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства.

"К 2024 году предусматривается выход на следующие показатели: увеличение количества компаний отрасли, осуществляющих инновации, до 50% от их общего числа, повышение затрат на цифровизацию до 5,1% от создаваемой валовой добавленной стоимости, рост производительности труда на средних и крупных предприятиях темпами не ниже 5% в год, достижение объема экспорта промышленной продукции в размере $205 млрд в год, в том числе продукции машиностроения - $60 млрд", - говорится в сообщении.

"По итогам реализации Стратегии рост индекса производства обрабатывающей промышленности должен составить 116% к 2024 году, к 2035 году - 192% (по сравнению с базовым 2019 годом)". - добавили в кабмине.

К целям Стратегии документ относит ускорение технологического развития страны, внедрение цифровых технологий в производство, рост конкурентоспособности экспортной продукции. В документе детально рассматриваются приоритетные направления развития отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе авиационной, судостроительной, электронной, медицинской, автомобильной, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, химического и нефтехимического комплекса.

"Важно сформировать в нашей экономике конкурентоспособный промышленный сектор с высоким экспортным потенциалом, который обеспечит достижение национальных целей развития, - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении кабмина. - Эту задачу планируется решать, развивая технологические инновации, цифровые технологии и кадровый потенциал, за счет стимулирования инвестиционной активности и спроса на отечественную продукцию, а также путем наращивания экспортных поставок".