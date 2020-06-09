Индексы биржи в Нью-Йорке снизились на опасениях по поводу темпов восстановления экономики

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при открытии торговой сессии во вторник понизились после стремительного роста в понедельник. Как отметила телекомпания CNN, "многие аналитики считают, что царившая на рынке в последние дни эйфория в связи с ожиданиями быстрого восстановления экономики была чрезмерной".

Как следует из информации на сайте торговой площадки, сразу после начала сессии промышленный индекс Dow Jones упал на 338,23 пункта (-1,23%), - до отметки 27 234,21. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 34,84 пункта (-1,08%) и оказался на отметке 3 197,55. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 55,04 пункта (-0,55%) - до 9 869,71.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $38,10 за баррель.

Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя начало биржевого дня, участники рынка взяли паузу. "После активного биржевого дня в понедельник участники рынка явно стремились зафиксировать прибыль", - привела газета мнение руководителя департамента стратегии компании Pictet Asset Management Луки Паолини. - Нет ничего удивительного в том, что они взяли паузу, ведь перспективы мировой экономики весьма неопределенны".