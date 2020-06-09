ЦБ: глубина просадки экономики России может оказаться меньше, чем в странах ОЭСР

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Глубина просадки российской экономики может оказаться меньше, чем в странах ОЭСР, говорится в материалах ЦБ.

"Глубина просадки российской экономики, вероятно, окажется меньше, чем в странах ОЭСР, где более развита сфера услуг, которая пострадала сильнее всего от "коронавирусных шоков", - поясняет регулятор.

Всемирный банк в своем июньском докладе спрогнозировал тяжелейшую со времен Второй мировой войны рецессию глобальной экономики - в 2020 году мировой ВВП может рухнуть на 5,2%. Эксперты банка также ожидают снижения ВВП РФ на 6% в текущем году, в последний раз подобный спад (-8%) был зафиксирован в 2009 году.

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что российская экономика справится с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, в целом лучше, чем европейская или американская.