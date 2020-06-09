Свыше 4 тыс. экспортеров Москвы приняли участие в онлайн-обучении работе на внешних рынках

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 4 тыс. предпринимателей за два с половиной месяца приняли участие в онлайн-мероприятиях Московской школы экспортера (МШЭ) по ведению бизнеса на внешних рынках. Об этом сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со ссылкой на главу ведомства Алексея Фурсина.

"Расписание Московской школы экспортера в этот период оставалось насыщенным. За два с половиной месяца состоялось 58 вебинаров, онлайн-конференций и мастер-классов, посвященных принципам ведения бизнеса на внешних рынках. Их посетили 4 125 участников", - сказал он.

Фурсин рассказал, что спикерами на мероприятиях выступили более 50 экспертов по ведению внешнеэкономической деятельности из России, а также из Германии, Швейцарии, Австрии, Лихтенштейна, Ганы, Нигерии, Марокко, Латвии и Эстонии.

Как уточнили в пресс-службе департамента, вебинары и мастер-классы проходят бесплатно для предпринимателей. В рамках МШЭ действующие и потенциальные экспортеры могут познакомиться с основами маркетинга и коммуникаций при продаже товаров и услуг за рубежом, принципами эффективного участия в выставках, особенностями правового обеспечения, финансового управления, налогообложения, таможенного оформления товаров и логистики. Отмечается также, что занятия носят "практико-ориентированный характер", включая в себя разбор успешных примеров и типичных ошибок экспортеров.