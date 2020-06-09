Ключевой порт Хайнаня Янпу применит новые меры внешнеторгового регулирования

ХАЙКОУ /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Власти КНР утвердили новый пакет мер по постепенной отмене широкого перечня налогов и пошлин, а также оптимизации коммерческой деятельности и внешнеторгового контроля в важном международном контейнерном порту Янпу на западном побережье южнокитайского острова Хайнань. Об этом сообщила администрация региона.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на ее официальном сайте, в соответствии с решением центрального правительства логистическая зона с особым налоговым и таможенным режимом, расположенная на территории Янпу, в ближайшем будущем снимет множество ограничений, сдерживающих развитие Хайнаня. "С одной стороны мы собираемся применить стратегические меры по увеличению открытости [включая ликвидацию внешнеторговых барьеров], с другой - усилим контроль", - рассказал на пресс-конференции замминистра коммерции, заместитель представителя КНР на международных переговорах по торговле Ван Шоувэнь.

По словам замглавы Главного таможенного управления Китая Ли Го, развитие особой зоны Янпу - задача "номер один" среди 18 ключевых целевых проектов, которые правительство планирует реализовать в соответствии с комплексной стратегией формирования Хайнаньского порта свободной торговли. Власти опробуют на этом важном транспортном узле новые механизмы, которые постепенно начнут действовать на территории всего острова.

"Здесь мы впервые применим ряд мер, нацеленных на упрощение торговых процедур. Их успешное внедрение будет иметь важное стратегическое значение для всего Хайнаня", - пояснил он.

Чиновник подчеркнул, что снятие запрета на размещение коммерческих объектов в бондовой зоне Янпу станет "мощным прорывом", так как вплоть до недавнего времени их существование в аналогичных особых таможенных районах было запрещено китайским законодательством. Теперь компании смогут там заниматься перевалкой, комплектованием и хранением международных грузов, переработкой полуфабрикатов, производством, дистрибуцией, ремонтом и тестированием товаров, выставочной деятельностью, а также заключать крупные торговые сделки и реализовывать научно-исследовательские проекты.

На прошлой неделе Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали "Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане", в соответствии с которой администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет - окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.