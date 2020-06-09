Ростуризм анонсировал туры на Байкал стоимостью от 30 тыс. руб.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Стоимость недельного тура на озеро Байкал на базе чартерной авиаперевозки будет начинаться от 30 тыс. руб. на человека, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Одной из ключевых задач туристического ведомства на это лето является запуск новых доступных маршрутов и направлений для российских туристов, альтернативы южным курортам, отметила она. Работа по этому направлению ведется с авиакомпаниями, отельерами, туроператорами и руководством субъектов РФ.

"Уже сейчас у нас есть договоренность о запуске впервые чартерной перевозки в Калининградскую область, начиная с июля. Цены будут начинаться от 10 тыс. руб. за недельный отдых на человека. Мы договорились о запуске чартеров в Республику Бурятия на озеро Байкал, там стоимость будет начинаться от 30 тыс. руб. за недельный тур. Мы также впервые запускаем чартеры в Республику Хакассия, там цены будут начинаться от 35 тыс. руб. за неделю за одного человека. Республика Алтай будет доступна по цене от 25 тыс. руб. на недельный отдых за одного человека", - сказала Догузова.

В стоимость, по ее словам, будет входить гостиница, авиаперелет и экскурсионная программа на выбор. Руководитель ведомства рассчитывает, что в этом сезоне получится запустить еще "хотя бы с десяток таких интересных пакетных предложений".

"Будем делать все возможное для того, чтобы россияне как можно комфортнее, безопаснее, интереснее и доступнее смогли отдохнуть на территории нашей страны", - резюмировала она.