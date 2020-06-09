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Пандемия коронавируса нового типа

В МИД РФ заявили, что российский экспорт столкнется со сложностями после пандемии

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин отметил, что страны, для которых закрываются возможности поставлять свои товары в РФ, с меньшей с симпатией смотрят на российский экспорт

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские экспортеры после пандемии коронавируса столкнутся со сложностями в виде передела мировых рынков и с усилением протекционизма в разных странах. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на совещании в формате видеоконференции, посвященном вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

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"Хотелось бы быть оптимистами, но ситуация будет тяжелая", - сказал Панкин о возможных проблемах.

"Мы наблюдаем повсеместное сокращение спроса. Это приведет к большему национальному протекционизму, да и интеграционному тоже. Конечно, будет происходить передел рынков, не только на фоне торговой войны США и Китая, но и вообще в силу объективных и субъективных причин", - пояснил замглавы МИД РФ.

Он указал, что, оценивая перспективы российского экспорта, невозможно не учитывать ситуацию с импортом и импортозамещением в РФ. "Импортозамещение - позитивный для нас фактор, но негативный для перспектив экспорта", - отметил Панкин.

По его словам, страны, для которых закрываются возможности поставлять свои товары в РФ, с меньшей с симпатией смотрят на российский экспорт.

Теги
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