В МИД РФ заявили, что российский экспорт столкнется со сложностями после пандемии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские экспортеры после пандемии коронавируса столкнутся со сложностями в виде передела мировых рынков и с усилением протекционизма в разных странах. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на совещании в формате видеоконференции, посвященном вопросам реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"Хотелось бы быть оптимистами, но ситуация будет тяжелая", - сказал Панкин о возможных проблемах.

"Мы наблюдаем повсеместное сокращение спроса. Это приведет к большему национальному протекционизму, да и интеграционному тоже. Конечно, будет происходить передел рынков, не только на фоне торговой войны США и Китая, но и вообще в силу объективных и субъективных причин", - пояснил замглавы МИД РФ.

Он указал, что, оценивая перспективы российского экспорта, невозможно не учитывать ситуацию с импортом и импортозамещением в РФ. "Импортозамещение - позитивный для нас фактор, но негативный для перспектив экспорта", - отметил Панкин.

По его словам, страны, для которых закрываются возможности поставлять свои товары в РФ, с меньшей с симпатией смотрят на российский экспорт.