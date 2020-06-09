"Фармстандарт": важно внедрить систему маркировки лекарств в странах ЕАЭС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Гендиректор российской фармацевтической компании "Фармстандарт" Григорий Потапов заявил о важности внедрения системы маркировки лекарств в странах - членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это мнение он высказал в интервью "Известиям", опубликованном в электронной версии издания.

"На наш взгляд, в условиях развития общего фармацевтического рынка ЕАЭС важно внедрение аналогичной системы маркировки в странах Евразийского экономического союза", - сказал он.

По словам Потапова, маркировка является частью большого проекта цифровизации всей системы здравоохранения. Он также выразил готовность предложить партнерам свои производственные возможности в рамках задач по сериализации и агрегации продукции. "Один из примеров такого партнерства - наше сотрудничество с 2018 года с компанией Gilead. На нашем заводе в Курске (ОАО "Фармстандарт-Лексредства") осуществляется вторичная упаковка препаратов партнера (Совальди, Трувада и целый ряд других). Вся продукция будет маркироваться в соответствии с требованиями российского законодательства", - добавил он.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года.