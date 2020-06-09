Эксперты: продажи московских магазинов одежды после открытия выросли вдвое

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Столичные магазины одежды в два раза увеличили объем продаж на фоне открытия в Москве непродовольственной розницы, сообщили ТАСС в крупнейшем операторе фискальных данных (обрабатывает ежедневно по 40 млн чеков с более 900 тыс. онлайн-касс по всей стране) "Платформа ОФД".

"Сравнение первой недели июня (1-7 июня) и последней недели мая (25-31 мая) в Москве: средний чек покупки одежды составил 3 525 рублей, что на 35% ниже, чем неделей ранее. Объем продаж вырос на 110%", - отметили в компании, уточнив, что рост продаж связан в том числе со скидками.

В целом по России объем продаж одежды в денежном выражении вырос на 58%.

Ранее генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс сообщала, что в ближайшие 2-4 недели ретейл ждет наплыв покупателей, вызванный как отложенным спросом, так и ослаблением противоэпидемических мер. Однако за кратковременной активностью покупателей последует снижение темпов восстановления спроса, связанное с фактическим сокращением располагаемых доходов и обеспокоенностью граждан своим положением, отмечала эксперт.

По данным "Платформы ОФД", средний чек на покупку фастфуда в России с 1 по 7 июня составил 171 рубль, что на 22% выше, чем за предыдущую неделю. Объем продаж вырос на 21% (в Москве - на 33%). Продажи в кафе и столовых выросли на 11%.

Объем продаж в салонах красоты, которые реализовывали сертификаты, вырос на 23%. Средний чек составил 1 190 рублей (+14%). Средний чек на медицинские услуги составил 2 490 рублей (+4%), продажи возросли на 14%.

В Москве на салоны красоты (в продаже были сертификаты на посещение) в среднем тратили 2 300 рублей - на 9% выше, чем неделей ранее. Объем продаж вырос на 10%. Средний чек на медицинские услуги составил 5 850 рублей (+10%), объем продаж вырос на 15%.