Кабмин предложил дать таможне право проводить дознание по контрабанде табака и алкоголя

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект о наделении сотрудников таможенных служб правом проводить дознание в случае выявления попыток незаконного провоза через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции или табачных изделий в крупном размере. Текст опубликован в думской электронной базе.

"В настоящее время таможенные органы правомочны в полном объеме в форме дознания расследовать лишь уголовные дела о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей и контрабандой наличных денежных средств и денежных инструментов", - указывают разработчики. При этом попытки незаконного провоза табака и алкоголя "фактически не являются более сложными для расследования, чем уголовные дела об уклонении от уплаты таможенных платежей, а отсутствие необходимости устанавливать причиненный ущерб существенно упрощает доказывание".

Разработчики законопроекта указывают, что подавляющее большинство связанных с контрабандой преступлений "выявляется таможенными органами, к исключительной компетенции которых отнесено совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля".

Согласно пояснительным материалам, также предлагается наделить пограничные органы Федеральной службы безопасности полномочиями по проведению дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с контрабандой наличных денежных средств, а также алкоголя и табака в крупном размере.