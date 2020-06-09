Рыбакам-любителям для продажи улова может потребоваться рыболовный билет

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Росрыболовство планирует ввести рыболовный билет для рыбаков-любителей, которые планируют продавать излишки своего улова. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В числе нововведений планируется закрепить понятие рыболовного билета, который будет выдаваться территориальными управлениями Росрыболовства разово, на неограниченный срок. В Росрыболовстве особо отмечают, что рыбакам-любителям, не планирующим продажу излишков улова, рыболовный билет не потребуется", - отмечается в сообщении.

По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, которые приводятся в сообщении, законопроект о вовлечении в коммерческий оборот уловов рыбаков-любителей имеет исключительно социальную направленность. "Мы не рассматриваем этот законопроект как инструмент увеличения бюджетных поступлений, не пытаемся создать конкуренцию профессиональным рыбакам. Вовлечение граждан в подобную деятельность позволит увеличить их личные доходы, благополучие домохозяйств" - заявил он.

Деятельность по реализации улова рыбаков-любителей не должна являться предпринимательской, считают в Росрыболовстве. Одним рыбаком-любителем может быть реализовано такое количество улова, которое не превышает установленных суточных норм вылова разрешенного вида биоресурсов в разрешенные сроки. Как сообщили в ведомстве, реализацию инициативы активно поддерживают правительства Мурманской, Магаданской, Сахалинской и Томской областей. В Росрыболовстве рассчитывают, что именно в этих субъектах станет возможным осуществить пилотный запуск проекта.

"Одна из важных целей, которую мы хотим достигнуть - сделать механизм реализации этих поправок максимально простым и понятным, обеспечивающим, с одной стороны, возможность рыбакам-любителям, особенно в неблагополучных районах, получить дополнительный доход, а с другой стороны - расширить ассортимент свежей российской рыбы на рынках", - заключил Шестаков.

О том, что рыбаки-любители могут получить право продавать уловы в рамках пилотного проекта в одном регионе, в Росрыболовстве сообщили 30 апреля 2020 года. Тогда же стало известно о том, что Росрыболовство подготовило две концепции, согласно которым любители имеют право продавать уловы. Как сообщили в ведомстве, речь шла о возможности реализации квотируемых видов водных биоресурсов - прежде всего трески и пикши. Два подхода предусматривают возможность продажи случайно возникших излишков в результате осуществления любительской рыбалки и выделения квот для ИП и малого бизнеса.