Минск настаивает на необходимости пересмотра цен на газ из России в 2020 году

МИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цен на газ из РФ с определением ее корректного и справедливого уровня. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров глав энергетических ведомств двух стран в режиме видеоконференции.

На переговорах были затронуты вопросы поставок российского газа в 2020 году. "За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ - как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня", - отметили в пресс-службе.

Там также сообщили, что стороны обменялись мнениями относительно выполнения условий расчета за поставляемый в Белоруссию российский газ. "При этом позиция белорусской стороны остается неизменной: для урегулирования разногласий, возникших между субъектами хозяйствования по цене на газ с учетом его калорийности, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" необходимо предоставить методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что белорусская сторона выразила заинтересованность в скорейшем разрешении обозначенных вопросов и поиске взаимоприемлемых решений по дальнейшему сотрудничеству с российской стороной в газовой сфере.

Главы Минэнерго Белоруссии и России Виктор Каранкевич и Александр Новак 9 июня обсудили актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере, переговоры прошли в формате видеоконференции. В них приняли участие посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, а также председатель наблюдательного совета, заместитель руководителя аппарата правления - советник председателя правления ПАО "Газпром" Александр Мешков.

Ход переговоров

В конце мая в "Газпроме" заявили, что готовы начать переговоры с Белоруссией по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения ею долга за газ в размере $165,57 млн.

На это белорусское Минэнерго ответило, что у него нет задолженности за импортируемый российский природный газ, споры ведутся относительно его стоимости с учетом калорийности сырья. Ранее белорусские власти заявляли, что хотят добиться справедливой цены на российский газ, так как оптовая цена за тысячу кубометров газа в РФ составляет $80, в то время как по контракту с РФ Белоруссия должна платить $127 за 1 тыс. кубометров.

В первых числах июня Минэнерго Белоруссии направило письмо в адрес главы "Газпрома", в котором были обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года. В целях урегулирования возникших разногласий Минэнерго Белоруссии отметило необходимость предоставления ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в ГПО "Белтопгаз" методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Белоруссии.