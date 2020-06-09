Минстрой пересмотрит требования к строительству дорог для ускорения проекта ЦКАД

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ пересмотрит требования и нормативы для ускорения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом сообщает пресс-служба министерства во вторник.

"Чтобы ускорить темпы строительства, Минстрой России совместно с дорожниками планирует пересмотреть ряд требований и нормативов, которые тормозят развитие дорожной сети", - говорится в релизе.

По словам первого заместителя главы Минстроя Ирека Файзуллина, необходимо устранить административные барьеры в законодательстве, которые снижают темпы строительства автодороги. Минстрой будет следить за соответствием этапов стройки дорожной карте, что поможет избежать неисполнения плановых сроков, отметил он. "Задача - запустить автомобильное движение по основному ходу ЦКАД до конца 2020 года. Минстрой всегда готов оказать необходимое оперативное содействие в вопросах, которые касаются нашей компетенции", - добавил Файзуллин.

По информации министерства, готово более половины ЦКАД-3 от М-11 "Нева" до М-7 "Волга". На 98,7 из 105,8 км уложили твердое покрытие, на 67 км - все слои асфальтобетона и установили барьерное ограждение. На этом участке автодороги скоро начнут наносить дорожную разметку. ЦКАД-1 от М-4 "Дон" до 11-го км А-107 Московского малого кольца протяженностью 49,5 км готов на 65%, добавили в Минстрое.

Участок ЦКАД-4 от М-7 "Волга" до М-4 "Дон" готов менее чем на половину. "Принято решение ускорить работы по основному ходу, в том числе и на искусственных сооружениях. Например, для экономии времени обе части основного хода четвертого пускового комплекса на пересечении с М-5 "Урал" решено строить одновременно", - отмечается в сообщении Минстроя.

О ЦКАД

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малая бетонка"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Как следовало из обновленного графика строительства, первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года. Второй участок ЦКАД пройдет от М-1 "Беларусь" до М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Его длина составит 121,6 км. Строительство начнется после 2022 года.