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Минфин Украины разместил гособлигации на $664 млн

Как сообщили в ведомстве, наибольшим спросом среди гривневых бумаг пользовались облигации со сроком погашения 1,5 года

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Министерство финансов Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет более 17,83 млрд гривен (около $664 млн). Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин успешно разместил номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения 3, 6, 9 месяцев, один год и 1,5 года, а также ОВГЗ в евро со сроком погашения один год. Всего по итогам аукционов в государственный бюджет были привлечены средства в эквиваленте 17,8 млрд гривен", - отметили в ведомстве.

По его данным, наибольшим спросом среди гривневых бумаг пользовались ОВГЗ со сроком погашения 1,5 года, которых Минфин разместил на сумму 5,7 млрд гривен ($213 млн) по ставке 10,8%.

Минфин также разместил однолетние ОВГЗ, номинированные в евро, по ставке 2,2% на сумму €353 млн.

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