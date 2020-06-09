ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов во втором квартале 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении. "Эта мера распространяется, в том числе, на занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций - субъектов МСП", - сообщается на сайте.

Отмечается, что на странице сервиса достаточно ввести ИНН организации или индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую налогоплательщиком систему налогообложения, после чего сервис выведет информацию о возможности применения пониженных тарифов страховых взносов по ставке 0%, а также о платежах за отчетные периоды второго квартала 2020 года, от которых освобождается налогоплательщик.

В ФНС напомнили, что президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 8 июня 2020 года №172-ФЗ, который освобождает бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, от уплаты налогов и сборов за второй квартал 2020 года. "Для страховых взносов за этот период освобождение реализовано в виде установления тарифов по ставке 0%. К получившим такую меру поддержки лицам закон относит организации - субъекты МСП, а также индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности. Также в список войдут пострадавшие некоммерческие организации по реестрам, которые будут сформированы уполномоченными органами", - говорится в сообщении ведомства.

Освобождение от налогов

По данным ФНС, указанные категории освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций в части авансовых платежей за второй квартал 2020 года, налога по упрощенной системе налогообложения, налога на доходы физических лиц для ИП в части платежей за второй квартал 2020 года, единого сельскохозяйственного налога в части авансового платежа за первое полугодие 2020 года, единого налога на вмененный доход, водного налога, торгового сбора в части налога (сбора), исчисленного за второй квартал 2020 года, акцизов, налога на добычу полезных ископаемых в части налога за апрель - июнь 2020 года, а также налога по патентной системе налогообложения - за календарные дни срока действия патента, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года.

Кроме того, согласно сообщению ФНС, освобождение от уплаты имущественных налогов за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года будет предоставлено по налогу на имущество организаций - для всех объектов, по транспортному и земельному налогам - для транспортных средств и земельных участков, используемых в предпринимательской и уставной деятельности, по налогу на имущество физлиц - для объектов недвижимости, используемых в предпринимательской деятельности.

Также отмечается, что тариф страховых взносов в размере 0% установлен для пострадавших лиц в отношении выплат за апрель, май и июнь 2020 года.