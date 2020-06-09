В "Норникеле" не ожидают влияния аварии в Норильске на дивидендную политику компании

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. ГМК "Норильский никель" надеется, что компания не будет менять дивидендную политику после аварии с разливом дизеля в Норильске, ожидает, что капитальные затраты могут вырасти на 5-10%. Об этом сообщил старший вице-президент, финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев в ходе телефонной конференции.

"По капзатратам мы не ожидаем значительного влияния, возможно, будет увеличение на 5-10%... Мы надеемся, не будем менять дивидендную политику компании", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос о влиянии происшествия на планы компании.