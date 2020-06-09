В МВФ заявили, что без облегчения бремени задолженности беднейшим странам грозит дефолт

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Беднейшим странам мира грозит дефолт, если частные кредиторы не поддержат предложение Группы двадцати предоставлять им право приостанавливать выплаты по внешнему суверенному долгу. Об этом сообщила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции, организованной Торговой палатой США.

"Приостановка обслуживания долга даст время для реструктуризации задолженности с учетом каждого конкретного случая в странах, где необходимо восстановить приемлемый уровень задолженности", - отметила она. Отказ предоставить кредитные послабления и реструктуризацию долга "неизбежно приведет к гораздо худшему варианту, который представляет собой беспорядочные дефолты", считает Георгиева. "Мы можем предотвратить это", - добавила она.

Во вторник во время беседы с журналистами по телефону первый заместитель главы МВФ Джеффри Окамото сообщил, что организация изучает пути привлечения существующих резервных активов, а не создания новых, чтобы помочь странам справиться с экономическими последствиями пандемии.

В апреле G20 предоставила беднейшим странам мира право приостановить выплаты по внешнему суверенному долгу, включая его обслуживание, до конца текущего года. Высвободившиеся таким образом более $20 млрд должны пойти на борьбу с пандемией.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 7 млн человек, более 400 тыс. умерли.