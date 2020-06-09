ЕЭК возобновила действие антидемпинговых мер по железнодорожным колесам из Украины

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) возобновила действие антидемпинговой пошлины в отношении железнодорожных колес из Украины. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

"Основания для дальнейшей приостановки применения антидемпинговой меры у Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) отсутствуют, действие пошлины на колеса из Украины возобновлено до окончания пятилетнего срока - 21 января 2021 г.", - отметила комиссия. При этом в ЕЭК указали, что комиссия будет отслеживать ситуацию и готова оперативно вернуться к рассмотрению вопроса в случае обнаружения негативных тенденций.

Как отмечается в сообщении ЕЭК, комиссия завершила повторное антидемпинговое расследование в отношении стальных цельнокатаных колес из Украины. По итогам расследования установлено, что дефицит товара, приведший к приостановлению применения антидемпинговой меры, носил временный характер.

В сообщении также отмечается, что во второй половине 2019 года и I квартале 2020 года проблема с поставками железнодорожных колес со стороны производителей ЕАЭС была разрешена за счет увеличения мощностей российских производителей и выхода на рынок производителя в Республике Казахстан. Кроме того, дополнительно к импорту из Украины спрос начал удовлетворяться поставками из КНР. В настоящее время ситуация со стоимостью продукции стабилизировалась, наметились предпосылки к появлению профицита колес на рынке и снижению цен в 2020-2021 годах.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России выступила против возврата антидемпинговой пошлины в 34,22% на железнодорожные колеса украинского производства.