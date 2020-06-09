Судно на подводных крыльях для Крыма спущено на воду в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М", созданное на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске Ярославской области для Крыма, спустили на воду. Об этом на своей странице Facebook написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Сегодня со стапелей Рыбинского "Вымпела" сошла новая "Комета". Благодаря раннему возобновлению работы системообразующих предприятий в регионе, завод смог достроить ее в установленный заказчиком срок. После окончания швартовных испытаний, наше уникальное судно на подводных крыльях отправится на черноморское побережье, в Крым, как и два предыдущих из этого проекта", - написал губернатор.

По его словам, первая "Комета" уже второй сезон курсирует между Севастополем и Ялтой, перевозя пассажиров с почти стопроцентной загрузкой. Судно развивает скорость до 65 км/ч и может перевозить за один рейс до 120 человек. Салон имеет систему кондиционирования, пассажиры размещаются в креслах авиационного типа с откидными спинками и складными столиками.

"Это очень комфортабельное судно - с климат-контролем, удобными откидными креслами и диванами и даже зарядками для мобильных устройств. Продумана в нем и безопасность - для защиты от возгораний выполнено двойное остекление. Весь проект полностью отвечает задачам, которые стоят перед нами по импортозамещению. Горжусь, что такие суда производятся на территории региона", - добавил Миронов.

После спуска на воду судно пройдет швартовные испытания. После этого "Комету" транспортируют на Черное море для проведения ходовых испытаний. "Комета 120М" начала курсировать по маршруту Севастополь - Ялта в 2018 году.