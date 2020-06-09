Хуснуллин: правительство не планирует продлевать льготную ипотечную программу под 6,5%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство РФ не планирует продлевать программу субсидирования ипотечного кредитования под 6,5%, сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в программе "Право на справедливость" на Первом канале.

"Пока нет. Пока [программа действует] до ноября [этого года]", - ответил Хуснуллин на вопрос о планах по продлению программы субсидирования ипотечной ставки под 6,5%.

Он напомнил, что компенсация процентной ставки для россиян, которые взяли ипотеку под 6,5%, будет сохраняться на весь срок жилищного кредита, то есть на 15-20 лет. Также, по словам Хуснуллина, банки активно перекредитовывают заемщиков и понижают процентную ставку по ипотеке.

Ранее ДОМ.РФ отмечал, что на конец мая всего в банки поступило более 120 тыс. заявок на льготную ипотеку. При этом одобрено 81,9 тыс. заявок, а выдано 22,8 тыс. кредитов на 57,5 млрд рублей. Из них 97% ипотек выдано 15 крупнейшими банками.

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля этого года. Оператором программы выступает компания ДОМ.РФ. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке.

Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 30 лет. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.