Минкомсвязь предлагает снизить в 3 раза плату за использование радиочастот для операторов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ предлагает снизить до конца 2020 года размер платы на использование операторами связи радиочастотного спектра в три раза. Соответствующий проект приказа министерства размещен на портале нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, предложение было разработано в рамках секторальных мер поддержки проекта Общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Так, проектом приказа предусматривается пересмотр ставок разовой и ежегодной платы за использование радиочастотного спектра, позволяющий снизить размер платы за радиочастотный спектр в 3 раза до конца 2020 года. Таким образом, разовая плата для радиотехнологий сотовой связи должна составить 23,3 тыс. руб. (вместо 70 тыс. руб.), ежегодная - 88 тыс. руб. (вместо 264 тыс. руб.). Разовая и ежегодная плата для иных технологий составит 100 руб. и 466 руб. соответственно (вместо 300 руб. и 1,4 тыс. руб.).

В Минкомсвязи отмечают, что в случае утверждения приказа в третьем квартале 2020 года операторы связи смогут совокупно сэкономить около 3 млрд. рублей, что послужит дополнительным стимулирующим эффектом для развития цифровой экономики РФ. Принятие проекта приказа не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 июня представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики. Путин предложил взять этот документ за основу и доработать в ближайшие недели, чтобы с начала июля приступить к его активной реализации.