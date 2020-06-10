Госдума обсудит отсрочку по долгам для бизнеса и пенсионеров

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект "Единой России" об отсрочке платежей по задолженностям для бизнеса и пенсионеров.

Инициатива предусматривает годовую рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслях. Кроме того, пенсионерам, не имеющим иных источников доходов, кроме пенсии (менее двух МРОТ), может быть предоставлена рассрочка по взысканию задолженности по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей - без обращения в суд, но не более чем на два года.

При этом данная норма не будет распространяться на должников, которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество. Также законопроект учтет интересы кредиторов, требования которых связаны с уплатой алиментов, возмещением вреда и другими социальными обязательствами. Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов и замсекретаря генсовета, председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В пояснительной записке отмечается, что принятые в последнее время меры поддержки граждан и бизнеса, наиболее пострадавших в условиях коронавируса, касаются долговых обязательств, которые возникли во время пандемии, при этом у некоторых из них сохраняются ранее возникшие обязательства. "Таким образом, в отношении лиц, получивших поддержку от государства, продолжают применяться принудительные меры по изъятию доходов, иных денежных средств и имущества", - указывают единороссы.