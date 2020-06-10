МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $5 млрд

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил по итогам заседания во вторник предоставление Украине кредита в размере $5 млрд на 1,5 года. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы МВФ.

"Исполнительный совет сегодня [во вторник] одобрил предоставление Украине $5 млрд в рамках механизма кредитования стенд-бай", - отмечается в документе.

Украина в июне получает от МВФ первый транш в размере $2,1 млрд. "Одобрение кредитования стенд-бай позволит незамедлительно выделить [Киеву] около $2,1 млрд", - отмечается в документе.