Bloomberg: American Airlines возобновит эксплуатацию 141 лайнера

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Авиакомпания American Airlines возобновит эксплуатацию 141 авиалайнера в связи с ожидаемым в июле увеличением объема пассажирских авиаперевозок. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании Брайана Метэма.

По данным агентства, будут подготовлены к возобновлению эксплуатации 83 самолета Airbus SE A320 и 58 самолетов Boeing 737. Как отмечает Bloomberg, авиакомпания в связи с резким сокращением пассажиропотока в период пандемии коронавирусной инфекции временно приостановила полеты 435 самолетов.

Еще одна крупная американская авиакомпания - Delta Airlines - планирует увеличить в июле число рейсов в два раза по сравнению с маем. При этом она не уточнила, сколько ее самолетов будет возвращено в эксплуатацию. В марте текущего года Delta Airlines сообщала о временном прекращении эксплуатации более 600 своих самолетов.

По оценкам экспертов федерального Управления по безопасности на транспорте США и других организаций, число авиапассажиров в период пандемии сократилось почти в два раза.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,96 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 111,4 тыс. человек.