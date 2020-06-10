Акции добытчика сланцевой нефти Chesapeake Energy обрушились на 66,3%

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Котировки Chesapeake Energy, занимающейся разведкой и добычей сланцевых нефти и газа, подешевели во вторник более чем на 66% из-за публикаций о неминуемом банкротстве этой американской корпорации. Это следует из данных, размещенных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

С начала торговой сессии во вторник котировки ценных бумаг Chesapeake Energy рухнули на $47,17 (66,3%), достигнув отметки $23,75. Как обращает внимание газета The New York Times, торги акциями корпорации приостанавливались утром несколько раз в целом более чем на три часа.

Согласно публикации, поводом для лихорадочного сброса ценных бумаг корпорации стали сведения о ее планах объявить себя банкротом и попросить о защите от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности. Убытки Chesapeake Energy в первом квартале текущего года составили $8,3 млрд, объем ликвидности на конец марта составлял лишь $82 млн.

По данным газеты, корпорация в этом году была вынуждена списать активы на сумму около $8,5 млрд. Долги по состоянию дел на завершение прошлого года составляли $9,5 млрд. В августе Chesapeake Energy предстоит выплатить $192 млн держателем ее долговых облигаций.

По данным газеты, более 12 американских нефтегазовых компаний были вынуждены обратиться к главе 11 закона о банкротстве США из-за спада мировых цен на нефть, отчасти обусловленного спорами участников ОПЕК+. 20 апреля стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. Во вторник этот показатель вырос на $0,21 (0,55%), до $38,39.

Министры ОПЕК+ на заседании 6 июня в формате видеоконференции согласились поддержать самый масштабный в истории уровень сокращения добычи нефти еще в течение одного месяца, до конца июля. Несмотря на беспрецедентные ограничения, Россия и Саудовская Аравия настояли на стопроцентном соблюдении договоренностей всеми участниками альянса. Проштрафившиеся в мае страны обязаны компенсировать недостающее сокращение добычи до октября.