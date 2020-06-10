В удаленном поселке на севере Камчатки началась реконструкция аэродрома

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июня. /ТАСС/. Пандемия не повлияла на сроки строительства инфраструктуры и взлетно-посадочной полосы в аэропорту поселка Оссора на северо-востоке Камчатки, реконструкцию которого местные жители ждали больше пяти лет. Об этом ТАСС сообщил замминистра транспорта и дорожного строительства региона Максим Логинов.

С 2015 года реконструкцией занимались две подрядные организации, но из-за невыполнения обязательств, контракты с ними расторгли. Теперь к работам приступила компания "Устой-М", с которой заключен контракт на 200 млн рублей - эти средства выделят их федерального и краевого бюджетов.

"Судно из Владивостока доставило в Оссору плиты для взлетно-посадочной полосы, подрядная организация уже начала их монтаж. Согласно условиям контракта, строительной компании предстоит выполнить работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, патрульной дороги, рулежной дорожки, перрона, а также установить сигнальное оборудование. Пандемия коронавируса пока не внесла коррективы в сроки строительства, но, возможно, будут некоторые задержки в поставке строительных материалов. Ориентировочно, объект будет сдан до конца года", - сказал Логинов.

Реконструкция аэродрома позволит решить вопрос с транспортной логистикой: из-за необорудованных аэропортов завоз продуктов в некоторые населенные пункты Камчатки осложнен. В Оссору все грузы доставляют вертолетами, а удлинение ВПП позволит садиться в поселке и самолетам.

Поселок Оссора - административный центр Карагинского района. Находится на северо-восточном побережье Камчатки. Население - около 2 тыс. человек. Добраться сюда из Петропавловска-Камчатского можно только по воздуху, преодолев около 990 км.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности и развития малой авиации, включая аэропорты Дальнего Востока. По инициативе главы государства в госпрограмму "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию аэропортов. В комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года входят 40 аэропортов Дальнего Востока, в том числе и аэродром в поселке Оссора.