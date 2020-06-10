Источники: S7 может продать "Морской старт" госкорпорации "Росатом"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Компания S7 может продать плавучий космодром "Морской старт" одной из дочерних структур госкорпорации "Росатом", ведутся переговоры. Об этом сообщили ТАСС два источника в бизнес-кругах.

"Компания S7 намерена продать плавучую платформу Odyssey и командное судно в рамках программы избавления от непрофильных активов. Наиболее вероятный покупатель - одна из дочерних структур Росатома. Переговоры ведутся", - сказал собеседник агентства.

Второй источник подтвердил информацию о возможной продаже "Морского старта" одной из дочерних структур Росатома. Он пояснил, что "с учетом состояния платформы и командного судна после демонтажа оборудования американской стороной, а также в связи необходимостью создания с нуля береговой инфраструктуры стоимость реализации проекта оценивается как крайне высокая, и у частной авиакомпании с учетом финансовых потерь от пандемии просто нет на это денег".

В Росатоме не стали комментировать ТАСС предоставленную источниками информацию. В S7 направлен запрос.

О "Морском старте"

В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Ранее компания S7 Space сообщала, что перебазирует стартовую платформу и командное судно "Морского старта" в 2020 году на Славянский судоремонтный завод, где будет проводиться ремонт и реконструкция плавучего космодрома. Группа компаний S7 владеет активами ракетно-космического комплекса "Морской старт", в рамках которого до конца мая 2014 года провели 36 запусков (в том числе 32 успешных).

Весной "Морской старт" был перебазирован на Дальний Восток. Сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур, а пусковая платформа Odyssey прибыла в порт 30 марта.