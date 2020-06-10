ВЛАДИВОСТОК, 10 июня. /ТАСС/. В Приморье в 2020 году создадут фонд поддержки промышленных предприятий. Он позволит обеспечить льготные условия финансирования оборонных и гражданских предприятий региона, сообщил в среду губернатор Приморья Олег Кожемяко на внеочередном заседании Законодательного Собрания Приморского края.

"Он должен обеспечить льготные условия финансирования проектов предприятий, направленных на создание новой продукции, в том числе, для предприятий оборонно-промышленного комплекса, продукции гражданского назначения, обновления материальной базы наших заводов, а также участие в программе повышения производительности труда. Прежде всего, такая поддержка будет адресована заводу "Прогресс", 122 Авиаремонтному заводу, "Восточной верфи", Находкинскому СРЗ. Финансирование будет осуществляться совместно с федеральным фондом развития промышленности", - сказал Кожемяко.

По его словам, в частности, Дальнегорский ГОК получил региональную поддержку в объеме 430 млн рублей и планируется, что в 2021 году предприятие выйдет на безубыточный уровень. "Это не просто вливание средств, а сохранение деятельности и поэтапная модернизация производства", - отметил Кожемяко.

ООО "Дальнегорский ГОК" функционирует совместно с находящимся в процедуре конкурсного управления "ГХК БОР" с 3 тыс. сотрудников. На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточено 3% мировых запасов бора, это единственное эксплуатируемое борное месторождение России.