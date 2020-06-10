"Известия": Совфед планирует переложить уплату НДС на арендаторов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Совфед может переложить перечисление НДС с владельцев торговых и деловых центров на съемщиков помещений. Такие меры должны защитить арендодателей в кризисный период. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект поправки Налогового кодекса, подготовленный в комитете Совфеда по бюджету и финрынкам.

По данным издания, если поправка Совфеда будет принята, обязанность перед ФНС перейдет к арендатору. Сейчас за перечисление НДС в бюджет отвечает владелец недвижимости.

Как пояснил газете замглавы комитета Андрей Епишин, правило будет распространяться на арендаторов из пострадавших отраслей, которым была предоставлена отсрочка по уплате аренды до 1 октября. Такая мера планируется лишь на период кризиса. Сенатор также напомнил, что для предпринимателей, нанимающих помещение у государства, действуют такие же правила.

Как сообщают "Известия", сенаторы рассматривают вариант перехода на кассовый метод перечисления обязательных сборов в бюджет, тогда деньги будут поступать от съемщика. Минфин такое предложение отверг, объяснив отказ риском нарушения целостности налоговой системы.

Как ранее сообщили изданию в Российском совете торговых центров, за один квартал крупный ТЦ платит 60-100 млн рублей НДС.

3 апреля правительство рекомендовало арендодателям не брать деньги с малого бизнеса из пострадавших отраслей до 1 октября. Взамен собственники недвижимости должны были получить льготы по другим видам налогов: земельному, имущественному, НДФЛ и ряду других.