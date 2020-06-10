Власти Приморья перераспределят участки инвесторов ТОР и СПВ, не выполняющих обязательства

ВЛАДИВОСТОК, 10 июня. /ТАСС/. Власти Приморья в 2020 году проанализируют, как инвесторы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток выполняют свои обязательства, и в случае их невыполнения перераспределят полученные ими земельные участки. Об этом сообщил в среду губернатор края Олег Кожемяко во время отчета перед депутатами Законодательного собрания края о работе в 2019 году.

"Могу сказать, что по территориям опережающего развития, по территории свободного порта [Владивосток] мы все-таки будем в этом году проводить анализ на предмет инвестиционных составляющих, выполнения своих обязательств предпринимателями. И там, где мы будем видеть, что инвестор не произвел никаких работ, не выполнил свои инвестиционные обязательства, конечно, с учетом объективности факторов этого года, каких-то других моментов, то мы, конечно, будем эти участки перераспределять так, чтобы они были привлекательными для других", - сказал Кожемяко.

В феврале Кожемяко в интервью ТАСС сообщил, что, в частности, в рамках механизма свободного порта Владивосток в городе бесплатно раздали почти 180 га земли, ее стоимость составляет около 8 млрд рублей, это повлекло волнения среди горожан, возмущенных точечной застройкой, часто ведущейся на таких участках.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в начале июня поручил Минтрансу РФ и властям Приморья проверить, как участки в портах региона используются арендаторами и собственниками. В том числе они должны проанализировать соглашения с инвесторами и проверить, по назначению ли используются участки. Если арендаторы не исполняют обязательства, договоры аренды и соглашения о реализации инвестиционных проектов с ними следует расторгнуть.

В Приморье создано четыре территории опережающего развития - "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический". В границы свободного порта Владивосток входят 16 муниципальных образований Приморья. По данным полпредства, это 1 тыс. 786 инвестиционных проектов с заявленными инвестициями более 2 трлн рублей, созданием 113 тыс. рабочих мест. В экономику Приморского края резидентами уже вложено 257 млрд рублей частных инвестиций, создано более 20 тыс. рабочих мест.