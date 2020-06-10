Линию электропередачи начали устанавливать на крупнейшем в России месторождении меди

ЧИТА, 10 июня. /ТАСС/. Рабочие установили первую опору линии электропередачи на месте строительства горно-металлургического комбината (ГМК) "Удокан", который возводят возле крупнейшего в России месторождения меди на севере Забайкальского края, сообщили журналистам в пресс-службе Байкальской горной компании (БГК, входит в холдинг USM Алишера Усманова), которая осваивает месторождение.

"Новая высоковольтная линия электропередачи (в двухцепном исполнении) протянется на 25 км от подстанции 220 кВ "Чара" в селе Новая Чара до площадки "Удоканский ГМК". Всего энергетикам предстоит возвести 121 конструкцию", - говорится в сообщении.

Подрядчик должен закончить весь комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ до середины 2021 года.

Удоканское месторождение с ресурсами 26,7 млн тонн меди в Каларском районе является крупнейшим в России и одним из самых больших в мире. Его освоение включает разработку и строительство первой очереди горно-металлургического комбината по производству катодной меди и медного концентрата, открытого рудника производительностью до 12 млн тонн руды в год и выпуском до 125 тыс. тонн меди в год, создание соответствующей инфраструктуры.

Строительные работы на месте Удоканского медного месторождения ведутся с первого квартала 2019 года. Тогда же инвестор стал резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". Планируется, что первая очередь комбината будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Проект по освоению месторождения позволит создать только в Забайкалье более 2 тыс. рабочих мест и до 20 тыс. рабочих мест с учетом смежных отраслей.

Месторождение разведано в советское время, но к разработке смогли приступить только сейчас - благодаря режиму ТОР появилась возможность снизить финансовую нагрузку на проект и ускорить его выполнение. Объем инвестиций в реализуемый БГК проект составляет 75,9 млрд рублей.