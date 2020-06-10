Приморье уменьшило дефицит бюджета на 996 млн рублей за счет федеральных поступлений

ВЛАДИВОСТОК, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края на внеочередном заседании в среду приняли поправки в бюджет региона, предусматривающие уменьшение дефицита на 996 млн рублей за счет поступивших в регион федеральных средств. Законопроект представила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

"Дополнительных ресурсов мы получили из федерального бюджета 1 296 млн рублей, и предлагаем их сегодня отразить в бюджете, на 996 млн сократить дефицит бюджета, а 300 млн рублей потратить по целевому назначению на народное голосование [по поправкам в Конституцию], которое пройдет у нас 1 июля", - сказала Щербина.

Депутаты приняли поправки сразу в трех чтениях.

После корректировки параметры бюджета Приморья на текущий год составили по доходам 144 млрд рублей (было 142,8 млрд рублей), по расходам 166,4 млрд рублей (было 166,1 млрд рублей) с дефицитом 22,4 млрд.

Как отметила председатель правительства региона, после 1 июля, когда будет проведен анализ полугодия, правительству и депутатам предстоит начать урезание расходов бюджета. Это связано с большим дефицитом и продолжающимися негативными экономическими последствиями пандемии коронавируса.