Строительство нового терминала международного аэропорта Краснодар начнется весной 2021 г.

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Основные работы по строительству нового терминала аэропорта в Краснодаре начнутся весной 2021 года, а ввод в эксплуатацию ожидается в декабре 2023 года. После запуска транспортного хаба пропускная способность аэропорта вырастет более чем в два раза и достигнет 27 тыс. пассажиров в сутки, сообщил ТАСС официальный представитель международного аэропорта Краснодар Виталий Коренюгин.

"Нулевой цикл строительства начнется уже в этом году. Основные строительные работы стартуют весной 2021 года и продлятся до середины 2023 года", - сказал Коренюгин.

Он уточнил, что с осени 2023 года предполагается использовать терминал в тестовом режиме, а полный ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2023 года. Благодаря ему пропуская способность аэровокзала вырастет более чем в два раза - с 14 тыс. до 27 тыс. пассажиров в сутки.

По его словам, объем инвестиций, необходимых для полной реализации проекта по развитию международного аэропорта Краснодар, включая строительство аэровокзала и объектов инфраструктуры, составит около 25 млрд рублей.

"На данный момент разработан генеральный план, начаты проектные работы, выбирается архитектурная концепция аэропорта. Для ускорения процесса реализации проекта "Базэл Аэро", за счет средств аэропорта Краснодар (130 млн рублей), приступила к разработке проектно-сметной документации по объектам федерального значения", - уточнил представитель аэропорта.

О проекте

В феврале 2018 года власти Краснодарского края, Краснодара и компания "Базэл Аэро" на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали протокол о реализации проекта по развитию аэропорта до 2022 года. Планировалось строительство нового аэровокзала, привокзальной площади, грузового и VIP-терминалов, пешеходной галереи, краткосрочных и долгосрочных парковок.

В декабре 2019 года сообщалось, что новый терминал, площадью 75 тыс. кв. м будет оснащен десятью телескопическими трапами. Кроме терминала, комплекс будет включать объекты служебно-технической территории нового аэропорта. Это здания служб, ремонтные мастерские, складские помещения, гаражи. Кроме того, в планах строительство рулежных дорожек и перрона, обеспечивающего стоянку 21 воздушных судов одновременно. Также запланировано строительство новой дороги регионального значения. Она соединит территорию нового аэровокзального комплекса с трассой "Темрюк-Краснодар-Кропоткин".

Международный аэропорт Краснодара является одним из крупнейших на юге России, занимает девятое место среди российских аэропортов по количеству перевезенных пассажиров. По итогам 2019 года пассажиропоток составил 4,6 млн человек. Аэропорт находится под управлением компании "Базэл Аэро", в которую входят также аэропорты Анапы и Сочи.