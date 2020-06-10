МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ

ТАСС, 10 июня. Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка. Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

"Это будет самое крупное ежегодное снижение потребления с момента формирования рынка природного газа во второй половине XX века", - отмечается в отчете.

Ожидается, что спрос на газ будет постепенно восстанавливаться в 2021 году благодаря низким ценам и возобновлению экономической активности. "Однако последствия кризиса 2020 года, как ожидается, приведут к 2025 году к потерянному объему годового спроса на газ в объеме 75 млрд куб. м, что соответствует росту спроса в 2019 году", - сообщают аналитики МЭА.

В дальнейшем - до 2025 года - ожидается рост спроса на газ в среднем на 1,5% в год. Основным драйвером роста спроса станет промышленность, на которую будет приходиться до 40% дополнительного спроса. Потребление газа промышленностью будет расти в среднем на 2,5% в год.

При этом самый сильный рост спроса на газ среди стран будет наблюдаться в Китае. В период между 2019-2025 годами эта страна продемонстрирует ежегодный рост потребления газа на более чем 130 млрд куб. м.

Что касается поставок "голубого топлива", ожидается, что Россия станет вторым по величине источником роста предложения на рынке в течение 2019-2025 годов. Первое место будут занимать США. На РФ будет приходиться чуть более одной пятой мирового роста добычи газа в обозначенный период.

При этом ежегодная добыча газа в США к 2025 году превысит 1 трлн куб. м, увеличиваясь на 1,2% ежегодно в течение 2019-2025 годов. "Дополнительные объемы добычи в основном необходимы для обеспечения новых экспортных мощностей в сфере сжижения газа, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшие годы", - отмечают эксперты МЭА.

Рынок СПГ

Согласно данным агентства, объемы торговли сжиженным природным газом за январь-май увеличились на 8,5% в годовом исчислении. Две трети этого роста приходится на Европу.

Несмотря на падающий спрос на газ, в течение первых пяти месяцев 2020 года европейский импорт СПГ увеличился более чем на 20% в годовом исчислении - до 60 млрд. куб. м. При этом США стали крупнейшим источником поставок СПГ в Европу, обогнав Катар и Россию. На долю США приходится более 25% европейского импорта СПГ. При этом импорт традиционных трубопроводных поставщиков снизился: поставки из России и Северной Африки сократились примерно на 25%, а из Норвегии - на 4% в годовом исчислении. В целом за январь-май поставки газа в Европу (СПГ и трубопроводный газ) сократились на 9%.

К 2025 году, по прогнозам МЭА, объем мировой торговли СПГ достигнет 585 млрд куб. м в год, увеличившись на 21% по сравнению с 2019 годом. Основными драйверами роста станут развивающиеся рынки Азии, прежде всего Китай и Индия, в то время как на США будет приходиться почти весь рост со стороны поставок.

"Ожидается, что объем торговли СПГ будет расти более медленными темпами, чем увеличение мощностей по сжижению, тем самым ограничивая риск того, что спрос будет превышать предложение в течение прогнозируемого периода", - отмечается в обзоре.