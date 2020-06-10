"Известия": Россия вошла в топ-5 стран с благоприятной для выхода из пандемии экономикой

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Экономика РФ вошла в пятерку стран по потенциалу роста после пандемии. Об этом в среду сообщает газета " Известия " со ссылкой на ежегодный доклад Института экономики и мира (IEP).

По данным издания, экономические предпосылки в РФ определяют четыре фактора: небольшой госдолг, благодаря которому будет возможно занять средства для смягчения экономического спада, низкий показатель безработицы, который даст провести перераспределение работников и эффективную переподготовку, увеличение налогообложения для покрытия бюджетного дефицита за счет невысоких налоговых сборов, а также слабая зависимость от международной торговли поможет принять ее возможный дальнейший спад и справиться с нарушением логистики. Кроме того, на выход из кризиса оказывает влияние индекс PPI, отражающий уровень миролюбия в стране.

Глава Института экономики и мира Стив Киллелеа сообщил газете, что для восстановления экономики до уровня 2019 года миру понадобится пять лет.

Отмечается, что также в топ-5 стран попали Индонезия, Китай, Мексика и Австралия.

Институт экономики и мира (IEP) - международный центр по вопросам развития экономики со штаб-квартирой в Сиднее.