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Пандемия коронавируса нового типа

Япония выделила около $15 млрд малому бизнесу в условиях пандемии

Премьер страны Синдзо Абэ также пообещал ускорить выдачу пособий в размере $930 каждому жителю Японии

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Правительство Японии уже выплатило более 1 трлн 600 млрд иен (около $15 млрд) мелким и средним компаниям, которые понесли существенные финансовые потери из-за различных ограничений, связанных с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил в среду в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента премьер-министр страны Синдзо Абэ.

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"Такая система компенсаций действует уже более месяца, - сказал он. - За это время было осуществлено около 1,2 млн выплат на сумму более 1 трлн 600 млрд иен. Однако в системе допускаются сбои, мы получаем сигналы о том, что помощь доходит не до всех, кто в ней нуждается". В связи с этим премьер-министр пообещал усилить контроль за выплатами, ускорить их выдачу. Он согласился с замечаниями депутатов о том, что зачастую получение помощи требует чрезмерно сложного оформления документов.

В ходе дебатов премьер пообещал ускорить выдачу пособий в размере 100 тыс. иен (около $930) каждому жителю Японии, чтобы смягчить тяготы от карантинных ограничений и способствовать повышению потребительского спроса в стране.

В среду нижняя палата парламента Японии одобрила проект второго дополнительного бюджета на 2020 финансовый год, средства из которого пойдут на поддержку населения и частного бизнеса в связи с ситуацией с коронавирусом. Его расходная часть составляет 31,9 трлн иен (около $296 млрд). После утверждения проекта и в верхней палате парламента общий объем пакета поддержки национальной экономики и местного населения в условиях пандемии возрастет до 117,1 трлн иен (почти $1,1 трлн).

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоПандемия коронавируса нового типа
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