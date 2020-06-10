Удален и эффективен. Российские компании оценили плюсы работы из дома

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Режим самоизоляции, введенный в России больше двух месяцев назад, открыл для бизнеса новые возможности дистанционной работы. Как показало исследование ЦСР, около 70% российских компаний готовы сохранить его в разной степени и после снятия ограничений.
Результаты опроса, проведенного ТАСС, показали, что комфортнее всего на "удаленке" себя чувствуют представители финансового сектора и торговли, а вот энергетики не готовы насовсем переводить сотрудников из офисов на дом. В авангарде же оказались металлурги - большинство руководителей отрасли признали преимущества удаленного формата.
Ограничения, связанные с распространением коронавируса, в России с наступлением лета постепенно смягчаются, а многие отменяются вовсе. Так, мэр Москвы Сергей Собянин с 9 июня отменил в столице режим самоизоляции и пропускную систему. Российские компании начинают постепенно возвращать сотрудников в пустующие офисы, но многие ощутили преимущества полученного опыта и планируют внедрять его и после победы над коронавирусом.
Финансы и ретейл
Большинство российских банков сохраняют удаленный режим работы для сотрудников головных офисов и не торопятся его отменять, несмотря на снятие ограничений. Так, в "Тинькофф банке" "удаленку" планируют сохранить по меньшей мере до 1 августа.
По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, даже после окончания пандемии кредитные организации могут сохранить режим удаленной работы для 20-30% сотрудников, так как формат показал свою эффективность на многих направлениях. В основном его продолжат практиковать крупные банки, считает он.
"Удаленку" для центральных офисов оставят и крупные розничные сети. Крупнейший в стране онлайн-ретейлер Wildberries считает это возможным по меньшей мере для половины своих офисных работников, а X5 Retail Group - для трети. Сеть "Ситилинк", которая специализируется на продаже электроники, рассматривает возможность сохранить "гибридный формат работы по предварительно согласованному графику" для части своих сотрудников, сообщил ТАСС директор по развитию компании Михаил Замыцкий.
Такой график посещения уже практикуют в "AliExpress Россия": сотрудники сами выбирают, как им работать - из офиса или из дома. При этом рабочие места в офисе компании в "Москва-Сити" теперь расположены в полутора метрах друг от друга и в шахматном порядке, а в лифтах могут ехать не больше четырех человек одновременно. Сотрудники смогут оставлять заявки на посещение офиса с помощью специального чат-бота.
"Опыт работы в режиме самоизоляции открыл новые возможности и пути оптимизации, над которыми мы планируем работать в ближайшее время", - сообщили ТАСС в компании "Дамате", крупнейшем в России производителе мяса индейки. По ее данным, эффективность "удаленки" признали более 90% переведенных на этот режим офисных сотрудников фирмы.
Для тех, кому подходит дистанционный режим, его планируют сохранить и в сети "М.Видео-Эльдорадо", где уже запустили "бесконтактный HR" и целый ряд дистанционных сервисов для сотрудников. Как сообщил ТАСС представитель крупнейшего ретейлера электроники и бытовой техники, до конца лета из дома могут работать 98% офисных специалистов компании.
Эффективная промышленность
При длительной удаленной работе большей части сотрудников эффективность снижается, но периодически такой режим может применяться, считают в производителе минеральных удобрений "Уралхим". "Удаленка" показала свою эффективность на короткой дистанции. То есть то, что уже работает стабильно, будет и дальше функционировать. А вот о развитии говорить сложно: для принятия стратегических решений и разработки новых идей необходимы встречи, очное взаимодействие", - уверены в "Уралхиме".
"Конечно, не всех специалистов можно перевести на дистанционную работу - это касается в первую очередь промышленных рабочих. Но в некоторых сферах удаленный режим позволяет работать достаточно эффективно", - парируют в Ростехе, у которого на "удаленку" перевели целые конструкторские бюро.
"В некоторых отраслях опыт удаленной работы позволил нам нарастить компетенции. Наши предприятия проводят дистанционное сервисное обслуживание техники, в удаленном режиме проводится сертификационный аудит, оказываются другие услуги", - поделились в госкорпорации.
В "Уралкалии" и "Фосагро" решения о сохранении домашнего режима для офисного персонала пока не принимали, но среди плюсов "удаленки" отметили, что она "позволила ускорить оптимизацию процессов и схем взаимодействия сотрудников". В "Фосагро" перечислили еще несколько достоинств работы дома, среди которых, например, сохранение близости к семье. "Сейчас сотрудники при грамотном планировании дня могут постоянно видеть своих жен, мужей, детей, родственников. Дирекция по персоналу помогает им правильно выстроить баланс "работа - семья", так что общение не оказывает негативного влияния на рабочий процесс", - пояснили ТАСС в компании.
Для работодателя плюсы тоже очевидны, считают собеседники агентства. Это, в частности, экономия на аренде площадей, обслуживании зданий, транспортных расходах и так далее. Но главное - рост производительности. "Сейчас работник сам может планировать свой рабочий день. Здесь ключевым моментом является правильная постановка задачи. При этом качество работы в отдельных случаях может вырасти, а затрачиваемое на нее время - наоборот, снизиться", - отметили в "Фосагро".
Впрочем, при переводе людей на "удаленку" нужно руководствоваться не экономической выгодой, а соображениями безопасности людей, подчеркнули в компании.
Консервативная энергетика
Респонденты из энергетической отрасли, напротив, ждут возвращения в офисы и о сохранении дистанционного режима не думают, считая энергетику "слишком консервативной для этого". Так, после снятия всех ограничительных мер всех своих сотрудников в офисы планируют вернуть "Газпром", "Газпром энергохолдинг" и "Русгидро". Поэтапный выход с удаленного режима в них уже начался. В компании "Т Плюс" планируют перевести в офис весь персонал с 15 июня, а Росатом 96% работников вернул с "удаленки" еще 18 мая.
Но и среди энергетических гигантов нашлись исключения. Так, "Газпром нефть" всерьез рассматривает возможность расширения удаленных форматов для своих офисных работников и после снятия всех карантинных мер. Генерирующая компания "Энел Россия", входящая в итальянскую Enel, также разрешит большинству своих офисных сотрудников работать из дома даже после снятия режима изоляции не только в Москве, но и в регионах. "Благодаря внедрению новых организационных и технических решений большая часть сотрудников, работающих сейчас из дома, смогут продолжить работу в удаленном режиме в среднесрочной перспективе для недопущения рисков их заражения", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Прогрессивные металлурги
Плюсы дистанционного формата оценили и в большинстве горнодобывающих и металлургических компаний, выяснил ТАСС. Сохранить такую опцию для части офисного персонала может алмазодобывающая "Алроса". "С учетом специфики деятельности компании здесь возможен только очень выборочный подход. При этом речь точно не идет о полной замене личного присутствия в офисе дистанционной работой", - пояснили ТАСС в пресс-службе компании.
"Мы рассматриваем возможность перевода части сотрудников на удаленную работу на постоянной основе, там, где это уместно, но пока никаких конкретных решений по этому поводу не принято", - отметили в "Северстали".
По словам представителя ЧТПЗ, опыт компании показал, что в дистанционном режиме можно обеспечить работоспособность коллектива и даже повысить эффективность выполнения задач, поэтому ее специалисты уже наметили функционал, который можно будет оставить на "удаленке".
На Загорском трубном заводе также не исключают, что после снятия ограничительных мер часть сотрудников могут освободить от хождения в офис, а для кого-то можно будет ввести частичное посещение - например, только по четным или, наоборот, нечетным числам. Вопрос сохранения "удаленки" для части офисных работников прорабатывают также группа НЛМК и Evraz.
В "Русале" пока дают более осторожные оценки. "Возможно, для каких-то специалистов удаленный формат работы окажется более эффективным. Мы будем изучать этот опыт уже после нормализации эпидемиологической ситуации и возврата всех процессов на традиционные рельсы", - говорил ТАСС глава компании Евгений Никитин.