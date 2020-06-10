Удален и эффективен. Российские компании оценили плюсы работы из дома

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Режим самоизоляции, введенный в России больше двух месяцев назад, открыл для бизнеса новые возможности дистанционной работы. Как показало исследование ЦСР, около 70% российских компаний готовы сохранить его в разной степени и после снятия ограничений. Результаты опроса, проведенного ТАСС, показали, что комфортнее всего на "удаленке" себя чувствуют представители финансового сектора и торговли, а вот энергетики не готовы насовсем переводить сотрудников из офисов на дом. В авангарде же оказались металлурги - большинство руководителей отрасли признали преимущества удаленного формата. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, в России с наступлением лета постепенно смягчаются, а многие отменяются вовсе. Так, мэр Москвы Сергей Собянин с 9 июня отменил в столице режим самоизоляции и пропускную систему. Российские компании начинают постепенно возвращать сотрудников в пустующие офисы, но многие ощутили преимущества полученного опыта и планируют внедрять его и после победы над коронавирусом. Финансы и ретейл Большинство российских банков сохраняют удаленный режим работы для сотрудников головных офисов и не торопятся его отменять, несмотря на снятие ограничений. Так, в "Тинькофф банке" "удаленку" планируют сохранить по меньшей мере до 1 августа.

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По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, даже после окончания пандемии кредитные организации могут сохранить режим удаленной работы для 20-30% сотрудников, так как формат показал свою эффективность на многих направлениях. В основном его продолжат практиковать крупные банки, считает он. "Удаленку" для центральных офисов оставят и крупные розничные сети. Крупнейший в стране онлайн-ретейлер Wildberries считает это возможным по меньшей мере для половины своих офисных работников, а X5 Retail Group - для трети. Сеть "Ситилинк", которая специализируется на продаже электроники, рассматривает возможность сохранить "гибридный формат работы по предварительно согласованному графику" для части своих сотрудников, сообщил ТАСС директор по развитию компании Михаил Замыцкий. Такой график посещения уже практикуют в "AliExpress Россия": сотрудники сами выбирают, как им работать - из офиса или из дома. При этом рабочие места в офисе компании в "Москва-Сити" теперь расположены в полутора метрах друг от друга и в шахматном порядке, а в лифтах могут ехать не больше четырех человек одновременно. Сотрудники смогут оставлять заявки на посещение офиса с помощью специального чат-бота. "Опыт работы в режиме самоизоляции открыл новые возможности и пути оптимизации, над которыми мы планируем работать в ближайшее время", - сообщили ТАСС в компании "Дамате", крупнейшем в России производителе мяса индейки. По ее данным, эффективность "удаленки" признали более 90% переведенных на этот режим офисных сотрудников фирмы. Для тех, кому подходит дистанционный режим, его планируют сохранить и в сети "М.Видео-Эльдорадо", где уже запустили "бесконтактный HR" и целый ряд дистанционных сервисов для сотрудников. Как сообщил ТАСС представитель крупнейшего ретейлера электроники и бытовой техники, до конца лета из дома могут работать 98% офисных специалистов компании. Эффективная промышленность При длительной удаленной работе большей части сотрудников эффективность снижается, но периодически такой режим может применяться, считают в производителе минеральных удобрений "Уралхим". "Удаленка" показала свою эффективность на короткой дистанции. То есть то, что уже работает стабильно, будет и дальше функционировать. А вот о развитии говорить сложно: для принятия стратегических решений и разработки новых идей необходимы встречи, очное взаимодействие", - уверены в "Уралхиме". "Конечно, не всех специалистов можно перевести на дистанционную работу - это касается в первую очередь промышленных рабочих. Но в некоторых сферах удаленный режим позволяет работать достаточно эффективно", - парируют в Ростехе, у которого на "удаленку" перевели целые конструкторские бюро.