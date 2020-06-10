В Южной Корее зафиксирован крупнейший рост безработицы с 1999 года

СЕУЛ, 10 июня. /ТАСС/. Численность занятого населения в Республике Корея сократилась в мае на 392 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26,93 млн. Как сообщило в среду Национальное статистическое управление страны, спад отмечается на протяжении последних трех месяцев на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

По данным управления, число безработных выросло на 133 тыс. - до 1,28 млн человек. Общий уровень безработицы вырос на 0,5%, составив 4,5%, что является самым высоким показателем за май с 1999 года.

В докладе отмечается, что наибольшее сокращение числа рабочих мест зафиксировано в сфере торговли (189 тыс.), ресторанном и гостиничном бизнесе (183 тыс.), а также в сфере обслуживания (86 тыс.).

Рост наблюдается в области социального обеспечения (131 тыс.), сельском хозяйстве и рыболовстве (54 тыс.).