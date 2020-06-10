Концерн КРЭТ дополнительно проверит аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) госкорпорации "Ростех" дополнительно проверит произведенные после 1 апреля аппараты для искусственной вентиляции легких "Авента-М" после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в концерне. При этом обязательные проверки пройдут как в самих больницах, так и на предприятии.

"В связи с распоряжением Росздравнадзора о приостановке эксплуатации аппаратов ИВЛ "Авента-М" было принято решение о проведении дополнительной проверки и тестирования аппаратов ИВЛ "Авента-М", - сказали в КРЭТ. В концерне добавили, что испытания аппаратов будут проходить при повышенных нагрузках и в нештатных ситуациях. В ряде случаев проверки будут проведены в больницах совместно с медицинским персоналом - для оперативного контроля качества и отработки обратной связи по условиям эксплуатации.

В распоряжении ТАСС имеется текст письма в адрес использующих аппараты больниц, подписанное временным директором Уральского приборостроительного завода Александром Морозовым. Как говорится в документе, по итогам проверок на функциональность и безопасность завод направит больницам результаты, а также документы, подтверждающие возможность обращения аппаратов.

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор остановил обращение в России аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных на Уральском приборостроительном заводе КРЭТа в период с 1 апреля. КРЭТ заявил, что продолжает выпуск аппаратов.

Ранее правительство назначило КРЭТ Ростеха единым поставщиком аппаратов ИВЛ в больницы страны в рамках госконтракта с Минпромторгом, концерн должен был поставить регионам 6,7 тыс. аппаратов на 7,5 млрд рублей. При этом основная часть поставок ранее была запланирована на май - июнь. Также больницы закупают технику у производителя напрямую.

При пожаре в 50-й больнице в Москве 9 мая погибла пожилая женщина. Жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге 12 мая стали шесть человек. По данным Росздравнадзора, именно эти аппараты использовались для оказания медпомощи в больницах, где произошли пожары.