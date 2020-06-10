В Vodafone считают, что отказ Британии от работы с Huawei перечеркнет ее лидерство в 5G

ТАСС, 10 июня. Один из крупнейших в мире операторов сотовой связи британская компания Vodafone считает недопустимым отказ Лондона от сотрудничества с китайской корпорацией Huawei в создании сети мобильной связи пятого поколения (5G). Как заявил во вторник технический директор Vodafone Скотт Петти в интервью газете Financial Times, замена оборудования Huawei ударит по планам страны стать лидером в сфере 5G-сетей.

"На [планах] лидерства Великобритании в 5G будет поставлен крест, если операторы будут вынуждены тратить время и деньги на замену существующего оборудования [Huawei]", - отметил Петти. Вместо того, чтобы демонтировать установленное оборудование и дополнительно тратить миллиарды на приобретение нового, "следует сосредоточить усилия на расширении сетей покрытия 5G, увеличении возможностей этой мобильной связи для промышленности Соединенного Королевства и инвестировании в следующий этап важной технологии", полагает технический директор компании.

Лондон проинформировал ранее о решении провести новую экспертизу по поводу роли Huawei в развертывании в стране сетей 5G после объявления США о дополнительных санкциях в отношении китайской компании. Всесторонним изучением этого вопроса займется Национальный центр кибербезопасности, входящий в британскую спецслужбу электронной разведки (Центр правительственной связи Великобритании)."Британский премьер [Борис Джонсон] установил 35-процентную планку на использование продукции китайской компании в сетях мобильной связи королевства с исключением ее из ключевых сфер, - напоминает издание. - Однако ряд критиков призывают к полному запрету на оборудование Huawei [в связи с угрозой национальной безопасности]".

В этой связи, как сказал Петти, Vodafone уже работает со шведской фирмой Ericsson и опробует новое оборудование. "Мы не привязаны к какому-то одному поставщику, но важно понимать то, что в данном случае поставлено на карту", - добавил он.

Британское правительство также предложило США сформировать альянс в составе 10 демократических государств для создания альтернативного пула поставщиков оборудования для развертывания сетей 5G и других технологий, чтобы не зависеть в этих сферах от импорта из Китая.