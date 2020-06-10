Ростех и РФПИ начнут выпуск нового препарата против коронавируса на основе плазмы крови

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Холдинг "Нацимбио" Ростеха и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о реализации совместного проекта по выпуску препарата на основе плазмы крови для лечения COVID-19. Об этом говорится в сообщении Ростеха и РФПИ.

Препарат "БиоГам" успешно прошел первую фазу клинических испытаний.

"Партнерство РФПИ и холдинга "Нацимбио" предполагает производство препарата иммуноглобулина, содержащего антитела к коронавирусу SARS CoV-2. Его будут изготавливать на основе плазмы доноров, перенесших коронавирусную инфекцию",- говорится в сообщении.

Производство иммуноглобулина, содержащего антитела против коронавируса, будет организовано по полному технологическому циклу при условии наличия сырья на четырех филиалах НПО "Микроген" холдинга "Нацимбио". Инвестиции, полученные в рамках сотрудничества с РФПИ, будут направлены на закупку оборудования, проведение клинических испытаний, подготовку документов для регистрации препарата, отмечается в релизе.

Как отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов, после регистрации препарата Ростех готов начать его выпуск на четырех площадках - в Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе.

В свою очередь, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал производство препаратов на основе плазмы крови доноров, переболевших коронавирусом, одним из перспективных направлений терапии, которое РФПИ планирует развивать в России совместно с "Нацимбио".

История вопроса

На прошлой неделе глава РФПИ сообщил президенту РФ Владимиру Путину о создании совместного с "Нацимбио" предприятия по производству антител к вирусу на основе плазмы крови и заявил также о совместном с "Р-фарм" выпуске препарата, который подавляет излишний ответ иммунной системы на вирус.

Дмитриев также объявил, что РФПИ вместе с Alium, холдингом "Система" и "Р-фарм" будет инвестировать в производство двух вакцин от коронавируса, в том числе совместно с институтом Гамалеи. По его словам, вакцина показывает очень хорошие результаты и позволит России стать одним из мировых лидеров в этой области.

По словам Дмитриева, РФПИ за январь - май 2020 года инвестировал в различные проекты около 200 млрд рублей.