ВТБ снизил до 15% первоначальный взнос по льготной ипотеке под 6,5%

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ снизил с сегодняшнего дня с 20% до 15% размер первоначального взноса по льготной ипотеке по ставке 6,5% годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"С 10 июня ВТБ уменьшает требования к первоначальному взносу с 20 до 15% в рамках программы "Ипотека с господдержкой 2020". По новым условиям банк принимает заявки, заключает договоры и выдает кредиты под 6,5% с сегодняшнего дня", - отмечается в сообщении.

Заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников подчеркнул, что банк первым принял решение, не дожидаясь выхода постановления правительства РФ, снизить требование к минимальному первому взносу в рамках льготной ипотеки под 6,5%. Банкир добавил, что это позволит увеличить число потенциальных участников программы и ускорить для них процесс подготовки к сделкам.

ВТБ также готов снизить первый взнос в рамках ипотечной госпрограммы для семей с детьми (ставка по кредиту - 5%) и Дальневосточной ипотеки (ставка - 2%) в случае объявлений о соответствующих изменениях со стороны правительства.

В рамках ипотеки под 6,5% ВТБ выдал более 9,6 тыс. кредитов на сумму 27,7 млрд рублей. По программе "Ипотека с господдержкой" для семей с детьми банк провел более 22,2 тыс. сделок на 61 млрд рублей. В рамках Дальневосточной ипотеки ВТБ помог приобрести недвижимость 1,5 тыс. клиентам с суммой кредитов 5,7 млрд рублей.