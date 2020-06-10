Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 68,62 руб.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,05% - до отметки 68,6175 руб., курс евро прибавил 0,27% и достиг уровня 77,8975 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:16 мск курс доллара находился на отметке в 68,58 руб. (-0,01%), курс евро - 77,87 руб. (+0,23%).

Рубль слабеет к основным валютам на фоне снижения цен на нефть. Так, августовские фьючерсы на Brent дешевеют на 1,55% - до $40,54 за баррель, на WTI - на 1,98%, до $38,17.

Индексы Мосбиржи и РТС показали незначительную динамику на открытии торгов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 0,03% и достиг отметки в 2795,1 пункта, а индекс РТС опустился до отметки 1284,21 пункта.

К 10:19 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,28%, до 2787,96 пункта, РТС находился на уровне 1282,2 пункта (-0,16%).