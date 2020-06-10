Набиуллина: российской экономике потребуется несколько кварталов для восстановления

"Коронавирус не просто на время "заморозил" нормальную жизнь. Мы все понимаем, что последствия эпидемии не улетучатся сразу после отмены ограничений, и по сути коронавирус сдвинул все траектории, по которым бы развивалась экономика и финансовая система. Конечно, сейчас мы чуть оптимистичнее смотрим в будущее. Регионы ослабляют ограничения, начинают работать промышленные предприятия, торговля, где-то уже сфера услуг, но, по нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления", - сказала она.

При этом глава ЦБ РФ подчеркнула, что в настоящее время финансовая система РФ способна поддержать экономический рост. Ранее Набиуллина отмечала, что сценарий V-образного восстановления экономики РФ малореалистичен, быстрого роста ждать не стоит.