ФАС обязала банк "Открытие" доначислить клиентам проценты по счету "Накопительный"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала банку "Открытие" предупреждение, согласно которому кредитная организация должна доначислить своим клиентам недополученные средства по счету "Накопительный", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"ФАС России обязала банк "Открытие" выплатить клиентам недополученные средства. Служба выдала банку предупреждение, в соответствии с которым он должен доначислить своим клиентам средства по счету "Накопительный", - говорится в сообщении.

В ФАС отмечают, что в антимонопольное ведомство поступила жалоба на банк. "При проведении проверки выяснилось, что на своем официальном сайте при продвижении счета "Накопительный" банк целенаправленно привлекал внимание потенциальных клиентов максимальной процентной ставкой - 9%, подчеркивая, что это лучшее предложение на рынке", - указывают в ведомстве. Однако, по данным антимонопольной службы, максимальный размер процента для начисления применялся только начиная с 12-го месяца нахождения средств на счете, а в первые месяцы размер ставки был значительно меньше - от 4%. При этом спустя 12 месяцев после даты вступления в силу заявленных условий по накопительному счету банк снизил максимальную процентную ставку по счету до 8%, отмечают в службе.

"Воспользоваться заявленной ранее максимальной процентной ставкой по счету "Накопительный" смогли только клиенты банка, которые успели открыть счет в первый день его введения, 1 марта 2019 года, и только за февраль 2020 года", - резюмируют в ведомстве.

Признаки нарушения закона

По оценке ФАС, внесением таких изменений банк лишил потребителей возможности получения заявленных привлекательных условий, несмотря на то, что потребители размещали денежные средств под низкий процент на протяжении начального периода.

"На основании изложенного ФАС России установила в действиях ПАО Банк "ФК Открытие" наличие признаков нарушения Закона о защите конкуренции и выдала ему предупреждение о недопустимости подобных действий и необходимости устранения последствий недобросовестного поведения", - отмечают в ведомстве.

Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров сообщил, что в случае неисполнения банком предупреждения антимонопольное ведомство возбудит дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции.